Lula diz que mulher sem profissão fica dependente e, ‘se não tomar cuidado’, pode ser agredida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 2, que uma mulher que não tem profissão corre o risco de se tornar dependente do marido e sofrer violência doméstica. A declaração do presidente foi feita durante um evento em Fortaleza, no Ceará, onde anunciou a expansão do programa Pé-de-Meia. A iniciativa concede auxílio financeiro a estudantes de baixa renda que cursam o ensino médio.

Veja o vídeo clicando aqui .

“O quê que é uma mulher sem profissão? Uma mulher sem profissão, ela vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com esse marido agredindo porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que seja violento contra mulher”, afirmou Lula.

Segundo o petista, as mulheres que concluem os estudos não precisam aturar abusos domésticos em troca “de um prato de comida” ou de “um chão para morar”.

“Por isso que uma mulher, que é bem formada, e se chegar em casa e o marido for daqueles bem ranzinza que só sabe reclamar e começar a xingar, fala para ele: ‘Olha, meu filho. É o seguinte, eu não sou sua empregada, eu não sou sua filha, eu sou sua mulher. Se não me tratar com respeito, vou embora”, afirmou.

Governo anunciou ampliação do Pé-de-Meia para novos 1,2 milhão de estudantes

No evento desta sexta, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a ampliação do Pé-de-Meia para novos 1,2 milhão de estudantes. Camilo é o principal nome do PT no Ceará e governou o Estado entre 2015 e 2022.

O Palácio do Planalto não divulgou o custo total da expansão. O programa paga por ano 10 parcelas de R$ 200 para estudantes de baixa renda que não deixarem o ensino médio, que podem ser sacados a qualquer momento. Há também um depósito de R$ 1 mil por ano que só pode ser retirado após a formatura.

O orçamento inicial do programa era de R$ 7,1 bilhões anuais. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, serão investidos mais R$ 3 bilhões anuais para contemplar a ampliação.

Nenhum estudante precisa se cadastrar para ser beneficiado pelo Pé-de-Meia. Para participar, basta estar regularmente matriculado no ensino médio de uma escola pública, ter entre 14 e 24 anos e ser membro de famílias inscritas no CadÚnico. O valor será depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal.