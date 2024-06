Lula defende ‘renovada ambição’ para novas contribuições na área climática

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeceu nesta segunda-feira, 3, o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, pelas condolências em relação às enchentes que acometem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Na avaliação de Lula, a catástrofe mostra que o mundo já vive as consequências das mudanças climáticas “que alguns teimam em negar”.

A fala de Lula ocorreu durante declaração à imprensa após reunião bilateral com Milanovic nesta segunda-feira, em Brasília. “Em nossa reunião de hoje, recebi do presidente Milanovic as condolências por ocasião das trágicas enchentes no Rio Grande do Sul”, contou o brasileiro.

Lula aproveitou a oportunidade para reiterar os agradecimentos e solidariedade que o Brasil recebeu nas últimas semanas por ocasião da tragédia.

“Essas catástrofes confirmam que já vivemos as consequências das mudanças climáticas que alguns teimam em negar”, comentou o presidente da República.

Segundo Lula, é preciso uma “renovada ambição” para novas contribuições na área climática.