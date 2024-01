Lula decreta luto oficial de 3 dias em homenagem ao ex-treinador Zagallo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou, neste sábado, 6, luto oficial de três dias em homenagem ao ex-treinador Mario Jorge Lobo Zagallo, que morreu ontem, 5. A decisão, que vale a partir de hoje, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Mais cedo nesta manhã, Lula havia prestado homenagem nas redes sociais a Zagallo. Segundo ele, o ex-treinador “foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil”, escreveu o presidente no X, antigo Twitter.

Na publicação, Lula citou a trajetória do ex-treinador, único tetracampeão do mundo, e classificou Zagallo como corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso – ele era obcecado pelo número 13. “Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial”, afirmou.

A morte do ex-treinador foi comunicada pelo perfil oficial de Zagallo no Instagram na noite de ontem. Com a saúde fragilizada, o ex-treinador passou por várias internações nos últimos anos. Ele estava internado no Hospital Barra DOr desde o dia 26 de dezembro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O único tetracampeão mundial será velado neste domingo, 7, na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O velório está previsto para começar às 9h30 (horário de Brasília) e será aberto ao público. Em seguida, às 16h, será feito o sepultamento no Cemitério São João Batista.