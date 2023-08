Lula cita menina morta no RJ e diz que polícia ‘não pode sair atirando a esmo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou nesta segunda-feira a menina de 5 anos morta por uma bala perdida no Rio de Janeiro no último sábado, 12. Também declarou que a polícia não pode “sair atirando a esmo”.

“Que bala perdida é essa? Alguém atirou para aquele lado, essa bala não se perdeu, essa bala foi atirada para aquele lado para atingir alguém e pegou uma criança de 5 anos de idade”, disse Lula. “Onde a gente vai parar com esse tipo de comportamento, de violência? E muitas vezes é a própria polícia que atira”, completou o petista.

“Quando a gente fala assim, as pessoas pensam que nós somos contra a polícia. Nós não somos contra a polícia, não. Queremos policiais bem preparados, bem instruídos, com bastante inteligência. O que não pode é sair atirando a esmo sem saber para onde atira”, disse ele.

Lula também criticou o porte de armas pela população. A liberalização das armas foi uma marca do governo de Jair Bolsonaro, e agora Lula tenta reverter a política.

“Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém”, disse o presidente. “Tem gente que gosta de sair armado mostrando que é poderoso. Não, é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, não tem que andar armado”, declarou o petista.

Lula deu as declarações no programa Conversa com o Presidente, produzido pela EBC. É uma espécie de live do presidente da República. Normalmente, a peça é transmitida às terças-feiras. Nesta semana, foi promovida na segunda-feira porque, na terça, Lula estará no Paraguai para a posse do presidente eleito do país, Santiago Peña.