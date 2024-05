Lula: Aprovamos maior pacote de enfrentamento a desastres climáticos para atender RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 28, que anunciará na quarta, 29, um pacote de enfrentamento a desastres climáticos para atender ao Rio Grande do Sul. Segundo ele, será o maior conjunto de medidas desse tipo. O Estado tem sido atingido por uma série de enchentes nas últimas semanas.

“Agora há pouco nós aprovamos, para anunciar amanhã, o maior pacote de enfrentamento aos desastres climáticos para atender as pessoas do Rio Grande do Sul. Cumprindo a promessa que dissemos: vamos ajudar a reconstruir o Sul”, afirmou o presidente em seu perfil no X, antigo Twitter.

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, falava a jornalistas enquanto a informação era publicada no perfil de Lula. Segundo Alckmin, as medidas prometidas para atender empresas atingidas pelas cheias no Estado também serão anunciadas na quarta. O socorro deve ficar em torno de R$ 15 bilhões.