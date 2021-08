Lotofácil da Independência inicia apostas nesta segunda com prêmio recorde

As apostas para a Lotofácil da Independência podem começar a serem feitas nesta segunda-feira (2). O concurso será sorteado no dia 11 de setembro a partir das 20h.

A previsão inicial do prêmio é de R$ 150 milhões, figurando como a maior premiação da história da modalidade. Maior prêmio até então, a Lotofácil da Independência 2020 pagou R$ 124,9 milhões, divididos entre 50 apostas, de 17 estados diferentes.

Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 366,9 mil de rendimento no primeiro mês. Ou se preferir investir em imóveis, o ganhador pode comprar 250 casas ou apartamentos no valor de R$ 600 mil cada.

Como apostar:

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, já disponíveis nas lotéricas de todo o país.

No portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.320, bem como outros combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial.

Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa. A aposta custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante