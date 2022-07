Livraria da zona norte do Rio é destruída por incêndio

“Acabou tudo, pegou fogo”, gritou o livreiro Ivan Costa, 41, após presenciar a livraria Belle Époque ser destruída pelo fogo. O incêndio atingiu o local na noite desta quinta-feira, 21, no Méier, bairro da zona norte do Rio. Costa, que é proprietário do estabelecimento, registrou o estrago causado pelas chamas momentos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

O vídeo foi compartilhado na conta oficial da livraria no Instagram. Durante a madrugada, Costa iniciou uma mobilização virtual para arrecadar fundos para reerguer o espaço. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. As chamas foram controladas pelos brigadistas e não alcançaram outras construções.