‘Livramento de Deus’, diz sertanejo Bruno sobre acidente com ônibus

A dupla sertaneja Bruno e Barretto levou um grande susto na noite do último domingo, 31. O ônibus em que viajava junto com outras 12 pessoas da equipe dos cantores colidiu com um carro, na Rodovia Santos Dumont (SP-075), altura de de Campinas, São Paulo. Ninguém ficou ferido no acidente. “Graças a Deus foi algo assim… só de danos materiais. Ninguém se machucou”, disse Bruno, em uma série de vídeos no Instagram, na segunda-feira, 1º.

A equipe dos artistas informou que eles estavam em viagem para casa no momento da colisão, entre as cidades de Matipó (MG), onde fizeram show no sábado, 30, e Maringá (PR). Em nota oficial, deu mais detalhes sobre o ocorrido.

“O ônibus da dupla Bruno e Barreto se envolveu em um acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), na região de Campinas (SP), na noite desse domingo, 31, quando retornava dos shows do final de semana em Minas Gerais. O ônibus com a dupla e mais 21 pessoas da equipe colidiu com um carro de passeio que diminuiu drasticamente a velocidade no meio da pista. Apesar do grande susto, ninguém se feriu. Após a liberação da Polícia Rodoviária, o ônibus da equipe Bruno e Barreto seguiu viagem com destino a Maringá, no Paraná”, disse.

“Ontem tivemos um grande livramento. Agradecemos o carinho e as orações de todos vocês. Foi um grande susto, mas já estamos bem e em casa”, destaca a legenda da publicação.

“Nós, que estamos na estrada, estamos sujeitos a isso”

Na segunda-feira, o sertanejo Bruno usou o Instagram para explicar o que tinha acontecido. “Estava ali na frente, na hora também. Eu, meu pai, que é o primeiro motorista, e o segundo motorista. O segundo motorista que estava dirigindo. A gente estava batendo um papo e, do nada, puf… o carro parou. Seguramos, seguramos, freamos, freamos mas ainda bateu na traseira do carro”, contou.

“Não sei se acabou o combustível dele… Ele falou que parou no meio da pista. Aí acabamos batendo na traseira dele. O carro dele estragou bastante a parte de trás. O nosso ônibus também quebrou para-brisas, parte da frente, para-choque… essas coisas. Mas ainda conseguimos vir rodando para Maringá e meu pai já levou para ajeitar”, completou.

Ao finalizar, o cantor agradeceu por não terem sofrido mais nada grave: “Acredito que foi um livramento de Deus porque ali é uma rodovia muito movimentada, e durante o acidente, não veio caminhão nenhum atrás, que poderia ter batido forte e acontecido algo mais trágico. Carro também… (Não teve) um engavetamento, nada, nada, nada. Graças a Deus, graças às orações de todos que oram por mim, por nossa equipe. Já estamos em casa, com saúde e vida que segue. Nós, que estamos na estrada, estamos sujeitos a isso”.