Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô têm velocidade reduzida após falha na estação Sé

Um trem da Linha 1-Azul do Metrô apresentou falha entre as 9h e 9h19 desta quarta-feira, 24, na estação Sé, no centro de São Paulo, impactando a velocidade de circulação de trens não só na Linha 1-Azul, como também na 2-Verde e na 3-vermelha.

De acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), toda a Linha 1-Azul funcionava com velocidade reduzida e maior tempo de parada por volta das 10h. As Linhas 2-Verde e 3-Vermelha têm apenas a velocidade reduzida. “Estamos trabalhando para normalizar a velocidade da circulação”, afirma a companhia.

A falha na Linha 1-Azul se deu no “sistema pneumático” de um dos trens, o que demandou que ele fosse esvaziado. Ele está sendo recolhido ao Pátio Jabaquara, onde passará por manutenção.

“Nas demais linhas (2-Verde e 3-Vermelha), que fazem integração com a Linha 1-Azul, a restrição de velocidade dos trens foi adotada como estratégia operacional para oferecer mais segurança aos passageiros evitando lotação nas plataformas. O Metrô pede desculpas pelos transtornos provocados”, diz o Metrô.

Nas redes sociais, passageiros disseram sentir cheiro de queimado saindo do trem com problemas. Também reclamam de estações lotadas, com trens atrasados.

“Falha nos trilhos e um cheiro de queimado saindo do metrô!”, escreveu um internauta, junto a fotos da Estação da Sé lotada. “Estou há 50 minutos em pé, parada”, reclamou outro.