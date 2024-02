Linha 3-Vermelha do metrô é paralisada devido a falha em trem e passageiros nos trilhos

A circulação de trens na Linha 3 – Vermelha do Metrô foi interrompida nesta quinta-feira, 1º, por volta das 18h30. Segundo a companhia, a circulação de trens só foi totalmente restabelecida às 21h05.

O problema foi causado devido à necessidade de esvaziamento de um trem que teve dispositivos de emergência acionados e passageiros desceram à via no trecho entre as estações Belém e Bresser. Por medida de segurança, a circulação foi interrompida e a energia retirada.

Ainda de acordo com a companhia, a circulação de trens foi restabelecida às 19h40 no trecho entre as estações Itaquera e Tatuapé. Foi acionado o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência) e o transporte de passageiros foi feito por ônibus no trecho entre as estações Carrão a Barra Funda.

Por causa da paralisação da Linha 3, os trens da Linha 2-Verde e Linha 1-Azul passaram a circular com velocidade reduzida, de acordo com o Metrô. Somente depois das 20h é que a situação foi normalizada na Linha 2-Verde.