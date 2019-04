Linha 3-Vermelha do Metrô apresenta lentidão na manhã desta terça-feira

Os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô funcionam com velocidade reduzida e parada fora das estações na manhã desta terça-feira, dia 9. Por volta das 8h30, ainda no horário de pico, um trem que vinha no sentido da estação Palmeiras-Barra Funda parou de prestar serviço. Passageiros tiveram de desembarcar no Brás, o que deixou a plataforma ainda mais cheia na estação. Funcionários não explicaram o motivo do transtorno.

Como não veio um trem vazio na sequência, muitos passageiros irritados tentavam embarcar nos trens seguintes já lotados. Muitos só conseguiram entrar no terceiro trem. O trajeto entre Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda nesta manhã de terça-feira demorou trinta minutos a mais do que o tempo normal.