Líder do PCC é morto em confronto no Paraguai

Um dos integrantes da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraguai, o brasileiro Reinaldo de Araújo foi morto a tiros num confronto com policiais do país vizinho, na madrugada desta terça-feira, em Villa Ygatim, departamento de Canindeyú, na fronteira com o Brasil. Segundo o ministro do Interior do Paraguai, Juan Ernesto Villamayor, ele estava na companhia de Thiago Ximenes, o ‘Matrix’, principal liderança da facção paulista no Paraguai.

‘Matrix’ escapou do cerco, mas continuava sob perseguição dos agentes das Forças de Operações Policiais Especiais (Fope). Foto: Reprodução

Os dois haviam fugido juntos do quartel do Grupamento Especializado da Polícia Nacional, em Assunção, em dezembro de 2018. “A polícia fez um ótimo trabalho de rastreamento e busca. Eles chegaram próximo deles esta manhã e invadiram o local. Houve um confronto armado, onde um deles (Araújo) foi morto e o outro está sendo procurado nos morros”, disse.

No início da tarde, o ministro aguardava mais informações sobre a operação. O local fica a 50 km da cidade brasileira de Paranhos, no outro lado da fronteira. Nessa região, os pontos de passagem pela fronteira são monitorados por câmeras pela polícia de Mato Grosso do Sul.

Desde a fuga da prisão, ‘Matrix’ e Araújo passaram a encabeçar a lista de criminosos procurados pela polícia paraguaia. Araújo foi condenado a 25 anos de reclusão pelo assassinato de sua companheira quando era peão de uma fazenda. Na prisão paraguaia, ele se envolveu com o PCC e esfaqueou um policial durante uma revista à cela. Ele teria ajudado ‘Matrix’ a planejar a fuga de ambos.

Na época, os dois presos teriam saído da prisão, considerada uma das mais seguras do Paraguai, pela porta da frente, o que levou o vice-ministro de Segurança, Hugo Sosa, a colocar a penitenciária sob intervenção e deter integrantes do comando. Após as investigações, o Ministério Público apontou os agentes policiais Milciades Nazario Ramirez Aguilar, Marcos Antonio Giménez e a advogada Lilian Rocío Calonga Ovelar como responsáveis pela fuga dos criminosos, o que foi negado por eles durante o inquérito.

Thiago Ximenez foi preso em 2014, em Ciudad del Este, pela participação em assalto a um carro-forte. Condenado a 20 anos de prisão em território paraguaio, ele já havia fugido de outro presídio daquele país com outros 12 criminosos.

‘Matrix’ assumiu o comando do PCC na fronteira após a prisão do ex-líder Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o ‘Minotauro’, no início de fevereiro, em Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Se for apanhado com vida, ele será expulso do Paraguai, a exemplo do que aconteceu com outros líderes de facções brasileiras, como Jarvis Chimenez Pavão, do PCC, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o ‘Piloto’, e Fábio de Souza Santos, o ‘Geleia’, ambos do Comando Vermelho.