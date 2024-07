Líder da igreja Bola de Neve deve entregar armas, determina Justiça

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deu prazo de 48 horas para que Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, líder da Igreja Bola de Neve, entregue voluntariamente todas as armas que possuir em seu nome. O prazo para o cumprimento da decisão se encerra nesta sexta-feira, 12.

A determinação é do desembargador Hugo Maranzano, e é decorrente de uma “medida protetiva de urgência”. Rinaldo Pereira, conhecido como apóstolo Rina, é acusado de agressão pela mulher, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. A assessoria disse que ele nega “qualquer prática de violência e confia na apuração isenta e técnica de todos os fatos pela Polícia Civil e Ministério Público”.

No mês passado, Denise conseguiu medida protetiva contra o marido alegando ter sofrido violência física, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

De acordo com aquela decisão, o apóstolo deve manter distância mínima de 300 metros da mulher, seus familiares e testemunhas do processo. Ele também não pode manter contato com a vítima, ainda que por intermédio de terceiros. Agora, precisará entregar armas que tiver em seu nome. O processo tramita em segredo de Justiça.

Fundador da Igreja Bola de Neve, Rinaldo Seixas foi afastado do comando do grupo em 9 de junho. Em nota, o conselho deliberativo da igreja informou que a medida serve para que o apóstolo Rina “se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e a de sua família”.