Liberada para circulação, pista central da Marginal do Tietê registra lentidão

Liberada para a circulação de carros na tarde de quinta-feira, 3, a pista central da Marginal do Tietê, em São Paulo, apresenta lentidão na manhã desta sexta-feira, 4, no sentido da Ayrton Senna. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há registro de pontos de parada entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó. Pela expressa, por volta das 7h40, também foi verificado trânsito lento entre a Rodovia dos Bandeirantes e a ponte da Freguesia do Ó, também no sentido da Ayrton Senna.

A pista central da Marginal do Tietê foi liberada pontualmente às 17horas desta quinta-feira. Após análise no local, a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avaliaram que havia condições de segurança para a liberação da via, pois foi bem-sucedido o trabalho de concretagem finalizado no local. “Com isso, não será necessária a instalação de estacas para contenção da pista local da Marginal Tietê”, informaram em nota.

Desmoronamento

Um desmoronamento em obra da Linha-6 Laranja do Metrô na manhã de terça-feira, dia 1º, fez ceder parte do asfalto da Marginal do Tietê e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna. O acidente ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo, e, segundo o governo do Estado, foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto.

O acidente e a interdição na Marginal do Tietê causaram transtornos na terça-feira. No início da tarde do mesmo dia, houve a liberação total da pista expressa da Marginal do Tietê, mas outras faixas seguiam interditadas para avaliação de risco. A pista central foi liberada na tarde de quinta-feira, permanecendo a interdição apenas da via local, no sentido da Ayrton Senna, que segue com o trânsito desviado para o corredor formado pelas avenidas Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente. Os carros retornam para a Marginal na altura da Praça Pedro Corazza. O rodízio municipal de veículos continua suspenso nesta sexta-feira.