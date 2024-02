Lewandowski afasta direção da Penitenciária Federal de Mossoró, no RN, e intervém na unidade

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afastou a direção da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) e determinou intervenção na unidade. O afastamento da direção é imediato, afirma nota divulgada na noite desta quarta-feira 14, pela assessoria do ministério.

Lewandowski já nomeou um interventor para comandar a penitenciária. Segundo o comunicado, o interventor, um policial penal federal, já está em Mossoró. Ele foi para a cidade junto com o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia.

A determinação do ministro acontece após a fuga de dois presos da unidade de segurança máxima. É a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal. No local, estão membros do alto escalão de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).