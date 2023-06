Leites da marca Natville têm venda suspensa pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, distribuição e uso de dois tipos de leite e do soro de leite em pó da marca Natville. Uma inspeção do órgão constatou que a empresa não possuía autorização para fabricação dos produtos, além de eles terem sido produzidos sem as devidas normas de higiene e segurança.

De acordo com a Anvisa, técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) constataram que os leites do tipo UHT integral e UHT desnatado, na embalagem de um litro, além do soro de leite em pó parcialmente desmineralizado 40% (embalagem de 25 kg), foram produzidos “sem as devidas condições de higiene e sem a realização de controles que garantam sua qualidade e segurança”.

Os lotes irregulares foram produzidos entre janeiro e maio deste ano.

Além disso, a inspeção do Mapa verificou que os produtos foram produzidos por uma das filiais da empresa Laticínios Santa Maria Ltda, diferentemente da informação que consta nas embalagens – o CNPJ informado nos rótulos é de outra unidade.

A Anvisa informou que a empresa já iniciou o recolhimento voluntário dos produtos. Quem adquiriu algum desses produtos deve entrar em contato com a empresa, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), e solicitar o recolhimento.

O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a Natville, mas não obteve retorno até a publicação deste texto, deixando o espaço aberto para manifestação.