Cotidiano Leite se desculpa com Gilberto Gil por ofensa de vereador do RS a baianos

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), aproveitou o show do cantor Gilberto Gil em Porto Alegre no sábado, 4, para pedir desculpas pelas ofensas de um vereador de Bento Gonçalves a baianos. Leite classificou o episódio como triste e destacou que esse tipo de posicionamento não representa o povo gaúcho.

“O Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada”, disse, conforme mostra vídeo postado no Instagram. “A gente lamenta muito isso, e como você é um representante muito mais da Bahia, do Brasil todo, mas a baianidade que você tem, vim aqui para em seu nome poder pedir desculpas por esse absurdo que ele falou e destacar que não representa o povo gaúcho.”

Ao final da conversa, os dois se abraçam e Leite destaca que o ato simbólico representa um abraço dos gaúchos aos baianos.

Em referência ao caso de mais de 200 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, o vereador Sandro Fantinel (Patriota) aconselhou agricultores, produtores e empresários do setor agrícola a não contratarem pessoas da Bahia e as definiu como “um povo que vive na praia tocando o tambor” e “acostumado com carnaval e festa”.

Ao Estadão, o parlamentar disse que foi mal interpretado pela fala e afirmou que pediu desculpas em plenário. Depois, nas redes sociais, o político afirmou estar arrependido e atribuiu a fala discriminatória a um “lapso mental”.

Leite já havia se pronunciado sobre o caso na terça, 28, quando disse que o “discurso xenófobo e nojento de vereador de Caxias contra o Nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul”. “Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade. Os gaúchos estão de braços abertos para todos, sempre”, escreveu.