Lei determina retirada de cancelas das pistas de cobrança eletrônica dos pedágios

A partir de zero hora desta terça-feira (19), todas as cancelas das pistas de pagamento eletrônico e automático dos pedágios das rodovias paulistas deverão ser retiradas, segundo determina lei publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Agora sem cancelas, o motorista que utiliza as pistas automáticas deve ter mais atenção para evitar acidentes nas praças de pedágios.

De acordo com a Autoban, concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, “100% das cancelas das faixas de cobrança automática foram removidas ao longo de terça-feira”, conforme nota enviada ao LIBERAL. Na RPT (Região do Polo Têxtil), os serviços foram realizados nos pedágios do km 115 da Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré, e do km 118 da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa.

Com a retirada da cancela, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) pede que o motorista respeite os limites de velocidade, sinalização e demais regras trânsito na passagem pelas pistas automáticas.

Essas pistas são exclusivas para a cobrança automática da tarifa para usuários que possuem tags com saldo e ativos, instalados conforme orientação da operadora. Por isso, é importante verificar junto a operadora se o equipamento está ativo e com crédito antes de iniciar a viagem. Os usuários que passarem sem crédito ou sem tag estarão cometendo evasão de pedágio, infração de trânsito prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) passível de multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação.

Para aqueles que possuírem o tag ativo e se dirigirem para as pistas exclusivas, devem obedecer aos limites de velocidade de aproximação das cabines, que permanece o mesmo: 40 km/h. As concessionárias, diante da imposição de retirada das cancelas pela lei, disponibilizarão funcionários nas cabines para orientar e auxiliar os usuários em caso de qualquer dúvida e fornecer todas as informações solicitadas.

Dicas de segurança na passagem pelas cabines automáticas sem cancelas:

– As pistas são exclusivas para veículos com tag ativo, assim mantenham seu dispositivo “tag“ instalado de forma correta e verifique seu saldo e a regularidade junto à operadora;

– Nas aproximações das praças de pedágio, os usuários deverão atentar para a redução gradativa da velocidade regulamentada, bem como, estabelecer a distância segura dos demais veículos.

– Estando com o tag ativo e regular, na entrada e passagem pela pista automática, mantenha velocidade constante e dentro dos limites definidos – 40 Km/h;

– O semáforo de fiscalização passará do vermelho para o verde indicando a regularidade da passagem;

– Caso o semáforo se mantenha no vermelho o usuário deverá parar e aguardar orientação do funcionário da concessionária;

– Veículos que cruzarem sem créditos ou sem tag estarão cometendo evasão de pedágio, infração de trânsito prevista Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e passível de multa de R$ 195,23 com cinco pontos na carteira de habilitação;

– Com a retirada das cancelas das vias automáticas, os usuários deverão atentar ainda mais a sinalização semafórica existente em todas as praças de pedágio.

Com informações da assessoria de imprensa da Artesp.