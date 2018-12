Lei de proteção de dados requer planejamento

A lei de proteção de dados, que entrará em vigor em fevereiro de 2020, já exige que empresários comecem a pensar em processos de adaptação. A lei, sancionada em agosto pelo presidente Michel Temer (MDB), regulamenta como empresas, tanto públicas quanto privadas, devem tratar os dados que coletam das pessoas.

“A preocupação com a questão é gigantesca. Empresários precisam criar sistemas de proteção, organizar treinamentos e investir em prevenção”, afirma Henrique Zalaf, gerente geral do escritório Claudio Zalaf Advogados Associados. Ele destaca que setores como os de Tecnologia de Informação, Recursos Humanos e Advocacia serão os mais acionados. Foto: Agência Brasil / Arquivo

Com a nova lei, a cobrança e as consequências serão mais severas, rápidas e objetivas. “A nova lei prevê punição para quem causou o dano e, em algumas situações, também para o lesado”, diz Zalaf. Segundo o especialista, as empresas deverão deixar claro que tomam medidas que atendem ao cumprimento das normas de sigilo de informações pessoais dos prestadores de serviços e dos empregados e, na outra ponta, o funcionário ou prestador de serviço precisa deixar expresso o seu consentimento no uso dos dados.

Zalaf pondera que a lei reforça o valor que os dados têm para uma empresa e a não proteção das informações será de relevante impacto. Em caso de infração à legislação, as empresas poderão ser advertidas para adoção de medidas corretivas ou mesmo punidas com multas de até 2% do faturamento, com limitação.

Para proteger as informações, de acordo com o advogado, a questão que deve permear os empresários é como fazer a proteção de dados. Ele afirma que a política de segurança das informações necessita ser clara e objetiva em todas as esferas. “Acordos de confidencialidade são arcaicos. Agora a regra é ser preciso, com explicações de como o serviço será comercializado, como os dados serão tratados, como será divulgado, enfim, tudo com a maior transparência e assertividade possível”, recomenda Zalaf.