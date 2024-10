Lancha atropela e mata homem em Balneário Camboriú

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois de serem atropelados por uma lancha na Praia Central de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira, 17. A identidade das vítimas não foi informada.

O condutor, um marinheiro profissional, de 42 anos, também não teve o nome revelado e, por isso, não foi possível localizar a sua defesa. A Polícia Civil catarinense diz que investiga o caso, e a Marinha do Brasil instaurou um Inquérito Administrativo para apurar as causas, as circunstâncias e as responsabilidades do acidente.

Conforme a Polícia Militar, uma das vítimas já estava em óbito, submersa no mar, quando o Corpo de Bombeiros Militares chegou para atender a ocorrência. O outro atingindo, um homem de 61 anos, foi socorrido pelo condutor da lancha, que estava com a família na embarcação. A vítima apresentava fraturas nas duas pernas e foi encaminhada para o Hospital Ruth Cardoso.

O motorista alegou que conduzia a lancha, uma embarcação de esporte e recreio do modelo Johnny Reb, em uma área permitida (após uma demarcação de 200 metros da faixa de areia) e estava se dirigindo sentido norte, próximo à Ilha das Cabras, informou a Polícia Militar.

No trajeto, percebeu que se chocou com algo, e notou que havia duas pessoas na água, sendo que uma já estava desacordada. Conforme relato da Polícia Militar, os tripulantes socorreram o homem com as pernas machucadas, fizeram torniquete na vítima e a transportaram até a marina, de onde acionaram os Bombeiros e a PM.

O homem de 61 anos disse às autoridades que estava nadando com um amigo, com uma boia sinalizadora, e não soube precisar a distância da praia em que se encontravam no momento do acidente.

O condutor realizou o teste de alcoolemia pela Marinha e deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica, segundo a Polícia Militar e a Civil, também acionada para atender o caso, junto com a Polícia Cientifica e o Instituto Médico-Legal. Conforme informações preliminares, o motorista tinha habilitação e estava navegando em lugar permitido.

“Os procedimentos realizados serão encaminhados para a Delegacia de Polícia da Comarca de Balneário Camboriú para juntada dos laudos periciais e continuidade das investigações”, informou a Polícia Civil, em nota.

A Marinha informou que o condutor foi submetido a um teste de alcoolemia, “cujo resultado não detectou a presença de álcool”, e afirmou que realiza regularmente a inspeção naval, que envolve a checagem de documentações dos condutores e das embarcações, e verificação dos equipamentos de segurança e salvatagem que devem ser usados em navegações.

“Ressalta-se, ainda, que não foram encontrados indícios de poluição hídrica, como vazamento de óleo, nem danos ao ordenamento do espaço aquaviário da região”, disse a Marinha, que instaurou um inquérito administrativo que será encaminhado, dentro de 90 dias, ao Tribunal Marinho “para a devida distribuição, autuação e posterior remessa à Procuradoria Especial da Marinha”.