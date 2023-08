Ladrões levam quantia milionária em assalto a carro-forte no interior; cinco ficaram feridos

Um carro-forte foi atacado a tiros e incendiado por uma quadrilha armada com fuzis na noite desta terça-feira, 15, na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas um caminhoneiro que passava pelo local. O incêndio no veículo atingiu também a mata ao lado da rodovia, uma das principais do Estado, e houve interdição parcial. Segundo a Polícia Civil, os ladrões levaram ao menos R$ 2 milhões.

O ataque aconteceu por volta das 19 horas, quando o carro-forte passava pelo km 125 da rodovia, em Santa Bárbara. Ao menos dois veículos SUV emparelharam com o blindado e passaram a fazer disparos para obrigá-lo a parar.

Em seguida, os veículos tomaram a dianteira e fizeram disparos com fuzil ponto 50 contra o para-brisa do carro-forte. Os vigilantes foram obrigados a parar no acostamento e fugiram para o mato. Quatro vigilantes ficaram feridos. Um caminhoneiro também foi atingido por um disparo no ombro.

Dois vigilantes, um deles atingido por um tiro de raspão na cabeça, e o outro ferido no braço, foram atendidos no Pronto-Socorro de Santa Bárbara. O terceiro, que recebeu um tiro no tórax, recebeu o primeiro atendimento no PS e foi transferido para um hospital particular de São Paulo. Outro vigilante e o caminhoneiro, com ferimentos de menor gravidade, foram atendidos no local pelo serviço de resgate e liberados.

Após o assalto, com o uso de explosivos, os criminosos fugiram levando malotes com R$ 2 milhões, segundo o registro policial da ocorrência. Equipes do Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar fizeram um cerco na área, mas até a tarde desta quarta-feira nenhum suspeito tinha sido preso. No local do assalto, o Instituto de Criminalística de Americana recolheu cápsulas de fuzil de três calibres – 5.56, 7.62 e ponto 50.

Este foi o segundo assalto a carro-forte em menos de três meses, em Santa Bárbara d’Oeste. No dia 16 de maio, criminosos assaltaram um blindado da empresa Comando G8 no km 142 da rodovia Luiz de Queiroz, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes.

No ataque, a quadrilha disparou contra dois ônibus para obrigá-los a parar, obstruindo a rodovia. Duas pessoas ficaram feridas. Em seguida, os ladrões usaram explosivos para abrir o carro-forte e fugiram levando ao menos R$ 2 milhões. Os criminosos deixaram mais de R$ 500 mil para trás por não terem conseguido carregar todo o dinheiro que havia no carro-forte.