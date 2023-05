Justiça prorroga uso da Força Nacional na fronteira em Foz do Iguaçu e em terra indígena de RR

O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF), em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26, estende a atuação da força para o período compreendido de 25 de maio a 23 de agosto de 2023, para atuar em ações de Política Judiciária e Polícia Técnico-Científica, no enfrentamento aos crimes transnacionais e na preservação da ordem pública do Estado do Paraná.

Em outra portaria, também publicada no DOU desta sexta-feira, o Ministério da Justiça prorroga por 90 dias a autorização para emprego da Força Nacional em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), na Terra Indígena Pirititi, em Roraima. O período será de 30 de maio a 27 de agosto de 2023.