Justiça prorroga por 30 dias uso da Força Nacional em apoio à PF no Pará

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional em apoio à Polícia Federal (PF), no Estado do Pará, nas atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por mais 30 dias, de 19 de janeiro a 17 de fevereiro de 2023. A Portaria que dispõe sobre a prorrogação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 20.