Justiça determina bloqueio de R$ 1 bi da Vale por barragem de Vargem Grande

A Vale informa sobre bloqueio de recursos, por decisão da 1ª Vara Civil da Comarca de Nova Lima (MG), no âmbito de ação civil proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, no valor de R$ 1 bilhão. O objetivo é resguardar a reparação de danos causados às pessoas atingidas pela evacuação da Zona de Auto Salvamento da barragem de Vargem Grande, assim como de potenciais danos às pessoas e ao meio ambiente em caso de rompimento, como explica a Vale em comunicado, no qual afirma que não foi formalmente notificada e que “adotará as medidas cabíveis no prazo legal.”

Conforme a decisão, de 29 de março, a Vale também deve se abster de praticar qualquer ato tendente a construir, operar, alterar e/ou utilizar a Barragem Vargem Grande, e adotar “certas medidas” para garantir a estabilidade e segurança da barragem e das outras estruturas do complexo onde está situada.

A companhia ressalta que não foi alterada a projeção de vendas de minério de ferro e pelotas que havia sido divulgada um dia antes, “tendo em vista que as operações do complexo de Vargem Grande já se encontravam paralisadas por determinação da Agência Nacional de Mineração.”