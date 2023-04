Justiça autoriza prorrogação por 90 dias do emprego da Força Nacional em apoio ao Paraná

O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Paraná. O apoio será em caráter episódico e planejado, prioritariamente nas cidades localizadas na região fronteiriça entre Brasil, Argentina e Paraguai, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 90 dias, no período de 31 de maio até 28 de agosto de 2023. A Portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 26.