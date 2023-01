Cotidiano Justiça autoriza prorrogação do emprego da Força Nacional na Amazônia Legal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional, em apoio ao Ibama, nas ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais, e de combate aos incêndios florestais e queimadas, na área que compreende a Amazônia Legal, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Segundo a Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 13, o emprego da Força Nacional na região poderá se estender por mais 180 dias, de 14 de janeiro até 12 de julho de 2023.

DF

Em outra portaria, também publicada no DOU desta sexta, o ministério da Justiça autoriza a mobilização de policiais militares do Tocantins, par a emprego da Força Nacional, para por fim ao grave comprometimento da ordem pública em Brasília, Distrito Federal, até o dia 31 de janeiro. Depois dos atos radicais do último domingo, 8, vários Estados ofereceram efetivo da PM para reforçar a segurança da capital federal.