Justiça autoriza emprego da Força Nacional para ações na Terra Indígena Alto Rio Guamá (PA)

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Secretaria-Geral da Presidência da República, para ações interagências na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no Pará. A atuação da Força será nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por 90 dias. A Portaria com a determinação está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 25. De acordo com o texto, a operação terá apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional.