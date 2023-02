Júpiter passa Saturno e vira o planeta com mais luas do sistema solar

As luas recém-descobertas de Júpiter ainda não foram nomeadas - Foto: NASA - JPL-Caltech

Júpiter é o maior planeta do sistema solar e agora também é aquele com mais luas orbitando ao seu redor: são 92 luas, ultrapassando Saturno, que antes se mantinha em primeiro, com 83 luas. Isso ocorreu após cientistas americanos descobrirem 12 novos satélites naturais em volta do gigante gasoso.

O registro foi oficializado na listagem do Centro de Planetas Menores (MPC), organização que observa pequenos objetos do Sistema Solar e pertence à União Astronômica Internacional (IAU). As descobertas foram feitas por uma equipe, sob a liderança do astrônomo Scott Scheppard, do Departamento de Magnetismo Terrestre, da Carnegie Institution, e ocorreram entre 2021 e 2022.

As observações foram feitas por meio dos telescópios Subaru no Havaí em 2021 e da Dark Energy Camera localizada no telescópio Blanco no Observatório Interamericano Cerro Tololo no Chile em 2022.

Todas luas encontradas são pequenas, apenas cinco delas têm mais de 8 km, e também são distantes. Algumas levam mais de 340 dias para orbitar Júpiter, e nove dessas 12 estão dentre as 71 luas ultraperiféricas do planeta, ou seja, tem órbitas que levam mais de 550 dias.

O cientista já havia feito outras descobertas, como de uma série de luas ao redor de Saturno há alguns anos e também esteve participante em outras 70 descobertas lunares de Júpiter.

As luas dos dois planetas, também de Urano e Netuno, são pequenas, e acredita-se que sejam fragmentos de outras luas maiores que colidiram entre si, com cometas ou asteroides. Até o momento, Urano tem 27 luas confirmadas, enquanto Netuno tem 14, Marte dois e a Terra, somente uma. Vênus e Mercúrio não têm nenhuma.

As luas recém-descobertas de Júpiter ainda não foram nomeadas. De acordo com Sheppard, boa parte delas são muito pequenas para serem nomeadas pela União Astronômica Internacional, o tamanho mínimo é de 1,5 km ou mais.