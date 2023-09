Juíza aponta ‘erros de conteúdo’ e dá 48 h para Tarcísio suspender slides nas escolas

A Justiça de São Paulo determinou que o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) suspenda a distribuição de materiais didáticos no formato digital até a correção do conteúdo.

A decisão afirma que slides disponibilizados pela Secretaria de Educação aos alunos da rede pública estadual têm “erros de informação”.

“É possível constatar que no material digital existem erros de conteúdo, que merecem ser corrigidos pelo órgão responsável, sob pena de comprometer a qualidade da educação no Estado e prejudicar o processo de aprendizado dos alunos”, diz a liminar da juíza Simone Casoretti, da 9.ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo.

O prazo para o governo cumprir a decisão é de 48 horas. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 10 mil.

Entenda

O governo paulista recusou 10 milhões de livros didáticos comprados pelo Ministério da Educação (MEC) para todas as escolas públicas brasileiras e apostou em slides segmentados por série e disciplina para transmitir o conteúdo em sala de aula.

Após a repercussão negativa e sob pressão do Ministério Público de São Paulo, que abriu uma investigação sobre o caso, Tarcísio recuou e prometeu oferecer tanto o material impresso quanto em formato digital.

A qualidade dos slides, no entanto, vem sendo questionada. A Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos (Abrale) analisou o material e encontrou erros de português e de informação e falta de aprofundamento do conteúdo.

COM A PALAVRA, O GOVERNO DE SÃO PAULO

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do governo e com a Secretaria de Educação e aguardava uma resposta até a publicação deste texto, o que não ocorreu. O espaço está aberto para manifestação.