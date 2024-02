Jovem tem braço amputado após acidente em parque de diversões na Bahia

Um jovem de 20 anos teve um braço amputado após um acidente em um parque de diversões em Cajazeiras, Salvador, na quinta-feira, 15. André Peroba foi socorrido com uma fratura exposta e em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A irmã de André, uma jovem de 19 anos, também estava no brinquedo e se feriu, mas sem gravidade. Ela foi atendida e já recebeu alta, enquanto o irmão segue internado.

Os irmãos e uma prima de nove anos estavam no brinquedo que imita um pêndulo, se movendo de um lado para o outro, quando o equipamento desabou. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram André ainda preso no brinquedo momentos após o acidente. Também é possível ver sangue no local.

As hipóteses trabalhadas pela Defesa Civil de Salvador são de falha mecânica e falta de manutenção do brinquedo. O parque foi interditado e deverá permanecer fechado até que os resultados periciais estejam concluídos. São estes resultados que irão indicar as causas do acidente.

O caso de André Peroba foi encaminhado à Polícia Civil que investiga as circunstâncias do acidente. O Estadão não conseguiu contato com os responsáveis pelo parque.