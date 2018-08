Jovem mata namorada a facadas em encontro de reconciliação convocado pela família

Foto: Reprodução - Facebook

Um jovem de 21 anos matou com dez golpes de faca a namorada, de 22, na noite desta terça-feira, 28, em Guaíra, interior de São Paulo. Mesmo ferida, a vítima, Adriele Freitas de Sena, tentou fugir do agressor, mas caiu na porta da casa. Após o crime, Valdelício Cledison Donizete usou a mesma arma para tentar se matar, mas só conseguiu se ferir.

Foto: Reprodução - Facebook

Ele foi levado para a Santa Casa de Barretos e continuava internado, sob custódia, na tarde desta quarta-feira, 29. A prisão preventiva do agressor já foi decretada pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na casa dos pais de Donizete, no bairro Tonico Garcia. Conforme o delegado Rodrigo Ferreira, os familiares disseram que os namorados brigavam muito, por isso a jovem decidiu romper o namoro. Na tentativa de reconciliar o casal, as famílias convocaram os dois para um encontro na casa dos pais dele. Ainda segundo o delegado, os demais familiares decidiram deixar o casal conversando na sala e foram até a cozinha.

Foi quando ouviram os gritos de socorro e viram a jovem ensanguentada, correndo para a rua. Ela caiu na frente da casa e morreu no local. Conforme o relato deles, quando retornaram à sala, encontraram o rapaz com ferimentos à faca na barriga e no pescoço.

O corpo de Adriele foi sepultado na tarde desta quarta, no Cemitério Municipal de Guaíra. A jovem, que tinha uma filha pequena de outro relacionamento, praticava judô desde a adolescência e chegou a representar a cidade em campeonatos internacionais. Valdelício vai responder pelo crime de feminicídio. Ele não tinha passagens pela polícia.