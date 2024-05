Jovem fica em estado grave após ser atacada com ácido em cidade do Paraná

Uma jovem, de 23 anos, foi atingida com ácido, enquanto caminhava por uma rua na cidade de Jacarezinho, no Paraná, na tarde de quarta-feira, 22, de acordo com a Polícia Civil do Estado. Ela foi socorrida por moradores da região e segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.

Imagens feitas por câmeras mostram o momento em que ela estava pedindo ajuda de populares que estavam nas proximidades.

Segundo a investigação, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens estão sendo analisadas para buscar o responsável pela ação. “Demais diligências estão sendo realizadas a fim de esclarecer os fatos”, acrescentou a polícia. Outros detalhes seguem em sigilo.