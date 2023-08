Jovem é estuprada após ser deixada em calçada por motorista em BH; suspeito é preso

Mulher estava voltando de um show de Thiaguinho, no Mineirão; homem de 47 anos foi preso pelo crime

Uma jovem de 22 anos foi estuprada na madrugada de domingo, 30, em Belo Horizonte, após ser deixada na calçada do prédio onde morava por um motorista de aplicativo. A mulher estava voltando de um show de Thiaguinho, no Mineirão, onde havia bebido com amigos. Um homem de 47 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável.

A jovem foi encontrada desacordada na manhã de domingo em um campo de futebol no bairro Santo André, na região noroeste da capital mineira. Moradores acionaram o Samu, e a mulher disse aos socorristas que não se lembrava do que havia ocorrido. Posteriormente, ela foi por conta própria ao Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, onde foi constatada a violência sexual.

A mulher relatou ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica durante o show, e que um amigo solicitou um carro de aplicativo para que ela voltasse para casa. O motorista levou a jovem até o endereço, tocou o interfone e telefonou para o número de celular, mas ninguém atendeu. Ele pediu ajuda para um homem e deixou a mulher sentada na calçada.

Pouco depois, segundo imagens de câmeras de monitoramento a que a Polícia Militar teve acesso, um homem passou pelo local, colocou a jovem nos ombros e saiu do local. Ele foi identificado e preso na noite de domingo.

Segundo a TV Globo, os policiais ouviram o motorista de aplicativo e o irmão da vítima. O familiar disse que pegou no sono e não ouviu quando o interfone e seu celular tocaram.

O suspeito, que deverá responder, por estupro de vulnerável, foi encaminhado ao sistema prisional na manhã desta segunda. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual de Belo Horizonte.