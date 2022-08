Jovem abordado por policiais no RS é encontrado morto uma semana depois

Foi encontrado nesta sexta-feira, 19, o corpo do jovem Gabriel Marques Cavalheiros, de 18 anos. A localização ocorreu em um açude no município de São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul. O caso ganhou destaque depois que imagens mostraram o jovem sendo abordado por policiais militares na noite da sexta-feira, 12, última vez que foi visto com vida. Três agentes foram presos.

Gabriel Cavalheiro, que é natural de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, estava em São Gabriel na casa de parentes para cumprir serviço militar obrigatório. Na noite de sexta-feira, 12, o jovem foi abordado, algemado e conduzido para dentro de uma viatura por policiais militares. Um vídeo registrado pelo celular de um morador flagrou o momento da ação dos agentes.

Conforme a polícia, a interpelação dos policiais ocorreu na Rua 7 de Setembro, no bairro Independência. Depois da atuação dos brigadianos, Gabriel Marques Cavalheiro ficou desaparecido por uma semana, levando ao desespero parentes e amigos. Um inquérito policial militar foi instaurado pela Brigada Militar para apurar os motivos da abordagem e a morte do jovem.

Três policiais militares, sendo um sargento e dois soldados, foram presos preventivamente nesta sexta-feira, 19, suspeitos de envolvimento da morte do rapaz. A audiência de custódia deve ser realizada ainda neste sábado, 20. A viatura utilizada para transportar o rapaz foi apreendida e passará por perícia, assim como os celulares utilizados pelos agentes.

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Junior, ao ser informado da morte de Gabriel Marques Cavalheiro, postou no Twitter a determinação por uma “exaustiva apuração de todos os fatos”.