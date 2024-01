Jornalista Marcelo Pereira recebe alta após ser internado duas vezes; entenda o caso

O jornalista Marcelo Pereira, conhecido como apresentador da previsão do tempo de telejornais como Hora 1 e Bom Dia Brasil, da Rede Globo, recebeu alta nesta quinta, 11, após dar entrada em hospital de Ribeirão Pires por um mal súbito.

Segundo boletim enviado pelo Hospital e Maternidade Ribeirão Pires ao Estadão, ele estava internado desde o dia 06 de janeiro, apresentando quadro de dor abdominal com pressão arterial instável.

Ainda segundo o boletim, durante a internação, o jornalista foi submetido a um tratamento medicamentoso e avaliado por especialistas, evoluindo com melhora importante do quadro de saúde. Os médicos recomendaram repouso domiciliar após a alta para sua completa recuperação.

No dia 6, Marcelo Pereira chegou a dar entrada na UTI e, na terça, 9, após apresentar melhora no quadro, foi encaminhado para a unidade de internação mas, até aquele momento, sem previsão de alta, apesar do quadro estável.

?Segundo assessoria da Rede Globo, em nota enviada ao Estadão na quarta, 10, a jornalista Thais Luquesi permanece na apresentação da previsão do tempo no Hora 1 e Bom Dia Brasil.

Esta foi a segunda internação de Marcelo apenas neste ano. Na semana passada, o jornalista passou mal nos estúdios do Hora 1 e foi encaminhado ao hospital, mas recebeu alta logo depois.