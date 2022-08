Joalherias de shopping na zona leste de SP são assaltadas; segurança fica ferido

Na tarde deste domingo, 31, um assalto a duas joalherias do shopping Central Plaza, na zona leste de São Paulo, deixou um segurança ferido com um tiro no pé. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro e permaneceu internado, segundo informado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Dois homens, de 27 e 30 anos, foram presos em flagrante e um veículo foi apreendido, segundo o órgão. A secretaria informou que o caso será investigado pela Polícia Civil e que esforços seguem sendo feitos para a identificação e localização dos demais envolvidos. Não há informações sobre objetos ou valores levados pelos criminosos.

O caso se soma a uma onda de assaltos a joalherias que está sendo registrada no País. Segundo delegados ouvidos pelo Estadão, os criminosos costumam vender as joias por valores bem abaixo do praticado no mercado, o que as torna uma oferta atrativa para os receptadores. Além de revendidas no mercado nacional, os objetos roubados podem ser derretidos para uso de materiais como prata e ouro ou exportados para outros países.

Casos semelhantes

Um levantamento do Estadão publicado este mês identificou pelo menos 16 ataques a joalherias desde o início do ano, em seis Estados e no Distrito Federal. Em São Paulo e no Rio, foram três roubos em menos de uma semana – dois terminaram em mortes. Em maio, houve ao menos dois casos na Grande Belo Horizonte. As polícias ainda tentam entender os perfis das quadrilhas e se há conexão entre os crimes.

O caso mais recente foi registrado na Grande SP no dia 28 de julho. Uma quadrilha invadiu a joalheria Vivara do Internacional Shopping, em Guarulhos. Além de levar peças, eles fugiram levando dois seguranças como reféns.

No dia 25 de junho, um segurança foi morto durante assalto à Joalheria Sara do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. Na ocasião, seguranças e criminosos trocaram tiros e pelo menos dez assaltantes estariam envolvidos.