IPTU 2024: consulta de valores já está disponível para moradores de São Paulo

Os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 para os moradores de São Paulo já podem ser consultados pela internet. A consulta foi aberta nesta segunda-feira, 15, e deve ser feita em www.prefeitura.sp.gov.br/iptu2024 , buscando a opção Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU.

O envio das notificações do IPTU pelos Correios começa na quinta-feira, 18 e continua até o dia 15 de fevereiro, dependendo da data de vencimento. O vencimento da primeira parcela ou cota única ocorre em fevereiro, exceto para aqueles que optaram para o envio para administradoras, cujo vencimento será no dia 20 de março.

Quem optar pelo pagamento do IPTU à vista terá um desconto de 3% no tributo. Este ano, os moradores de São Paulo poderão utilizar o sistema PIX para pagar o IPTU. Para emitir a guia de pagamento com o código o contribuinte deve acessar o endereço iptu.prefeitura.sp.gov.br.

Não haverá o envio mensal de boletos de pagamento do IPTU para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado. Será enviado posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes. Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos de cada parcela.

Para facilitar o entendimento da Notificação de Lançamento do IPTU, a Secretaria da Fazenda de São Paulo disponibiliza no hotsite IPTU 2024 o tutorial Explicando o IPTU. O serviço permite que os contribuintes digitem o número de seu SQL (cadastro do imóvel) e tenham acesso a todas as informações relacionadas ao imposto.