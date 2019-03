Invasores de terreno em Nova Iguaçu-RJ acusam PM de agressão

Um grupo de famílias sem-teto foi desalojado de um terreno que pertence à Ambev e foi invadido havia dois meses. A área fica no km 32 da Estrada Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu (Região Metropolitana do Rio). Durante desocupação, na manhã desta terça-feira, 19, houve confronto e, segundo o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), um homem que defendia os desalojados foi ferido e detido.

“Essa área estava sem uso há muito tempo e foi ocupada há dois meses. Chegaram 50, 100 famílias, e a ocupação aumentou com o tempo”, conta Fabiana Batista, apoiadora do MTST. Ela estima que houvesse mil famílias no local nesta terça-feira. “Uma semana após a ocupação, policiais vieram até o terreno e apresentaram uma ordem judicial de desocupação. Na ocasião houve apenas uma conversa, sem truculência”, diz.

“Entramos em contato com a Defensoria Pública, e dias depois soubemos que aquela decisão judicial havia sido derrubada, que as famílias poderiam continuar aqui”, afirma Fabiana. “Mas hoje (terça), por volta das 7h, chegaram uns 50 policiais, com o que supomos ser a mesma ordem judicial, e mandaram todo mundo sair. Não queremos confronto, mas agiram com truculência com várias pessoas. Um pastor foi agredido e levado para a delegacia”, contou.

Antes, segundo ela, o rapaz foi atendido numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA), à qual foi levado por policiais. Até o final da tarde, o pastor continuava detido e incomunicável, disse Fabiana.

Segundo a militante, as famílias tentaram se abrigar na casa de parentes ou conhecidos, mas muita gente continuava desabrigada, na tarde de ontem. Vídeos com momentos da desocupação, inclusive discussões entre policiais e invasores, circularam pela internet nesta terça-feira.

Questionada pela reportagem, a Ambev não quis se manifestar sobre o episódio. Em nota, a Polícia Militar confirmou ter feito a desocupação, mas não se manifestou sobre a acusação de agressão.