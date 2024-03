Inteligência artificial: USP tem 50 mil vagas em curso gratuito sobre o tema

Conteúdo será aberto a todos os interessados em explorar os conceitos básicos do campo do conhecimento de forma gratuita

Em comemoração aos 90 anos de fundação, a Universidade de São Paulo (USP) está promovendo um curso introdutório sobre inteligência artificial. O conteúdo será aberto a todos os interessados em explorar os conceitos básicos do campo do conhecimento de forma gratuita e tem início no dia 5 de abril.

Quatro professores especialistas na área conduzirão as aulas, que abordarão uma introdução à inteligência artificial e temas como processamento de linguagem natural, visão computacional, aprendizado de máquina e perspectivas futuras desse campo.

O curso será ministrado pelo professor Thiago Pardo, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e pelos professores Roberto Marcondes Cesar Junior, Roberto Hirata Junior e Nina Hirata, do Instituto de Matemática e Estatística (IME).

Inscrições estarão abertas até 25 de março ou enquanto houver vagas;

Serão 600 vagas para participar presencialmente no Centro de Difusão Internacional da USP, no campus do Butantã, na capital de São Paulo. Para se inscrever nessa modalidade é necessário seguir os passos do clicando neste link ;

Outras 50 mil vagas são destinadas para aulas via YouTube. Para se inscrever na modalidade remota acesse aqui ;

As aulas iniciam no dia 5 de abril em dois turnos, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Feita a inscrição, para participar presencialmente, basta comparecer ao local das atividades. Já para participar a distância, é necessário ter conhecimentos básicos de informática e acesso à internet para acompanhar as aulas e fazer a avaliação final.

Todos os inscritos e aprovados receberão certificados após o término do curso. Além das aulas, na semana seguinte serão realizados bate-papos virtuais sobre inteligência artificial, diariamente, das 14 às 15 horas, via Google Meet. A participação nessas atividades extras não é obrigatória, mas oferece uma oportunidade adicional de interação e aprendizado, segundo a Instituição.

A iniciativa, organizada pelos pesquisadores do projeto Synestech.AI e do Centro de Inteligência Artificial da USP (C4AI), faz parte do programa do Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP). A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) apoiam o projeto.