Inscrição no Enem avança 13,1% e chega a 3,9 milhões de estudantes

Após dois anos bem afetados pela pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a ter considerável aumento no número de inscrições, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Houve 3.933.970 inscritos, sendo que 63% conseguiram isenção da taxa de inscrição. O avanço é de 13,1% em relação ao ano passado, quando foram 3.476.226; e de 14,2% em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos.

Mais de 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio. A maior parte dos participantes tem 17 anos de idade (21,5%). A aplicação está prevista para ocorrer em todo o País em 5 e 12 de novembro.

Havia expectativa de que este fosse o último Enem a não sofrer as adaptações necessárias à implementação do Novo Ensino Médio. Mas o governo optou por paralisar a implementação e fazer uma consulta pública a respeito, que acabou postergada até o fim da próxima semana. Integrantes do governo já rejeitaram qualquer alteração para este ano.

PROUNI

As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) do 2º semestre se encerram hoje. Para participar, é preciso ter feito e atingido uma nota mínima no Enem de 2022 ou 2021. Além disso, o candidato deve atender aos critérios socioeconômicos exigidos e estar inscrito no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa dá bolsas em instituições particulares.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.