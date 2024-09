Inmet: massa de ar seco deve provocar diminuição das chuvas em grande parte do País - O Liberal

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de setembro aponta chuvas acima da média na faixa norte da Região Norte, sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, bem como em grande parte da Região Sul. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, sul da Região Norte, interior da Região Nordeste e oeste do Paraná as chuvas devem ficar próximas a abaixo da média climatológica. “Ressalta-se que a redução das chuvas em grande parte do País nesta época do ano é devido à persistência de massas de ar seco que ocasiona a diminuição da umidade relativa do ar e, consequentemente, favorece o aumento da incidência de queimadas, além do aumento de doenças respiratórias”, disse o Inmet em nota.

Conforme a análise, a pouca chuva em grande parte do Brasil indica redução dos níveis de umidade no solo, principalmente na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). “Entretanto, essas mesmas condições podem ser benéficas para a maturação e colheita do algodão”, afirma o Inmet. “Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, este cenário poderá beneficiar a maturação e colheita das lavouras de milho e trigo. Em contrapartida, a falta de chuvas, poderá afetar as lavouras de trigo em período de enchimento de grãos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.”

Em relação às temperaturas, o Inmet diz que deverão superar a média em grande parte do País, “devido à redução das chuvas, com possibilidade de ocorrência de alguns dias de calor em excesso, principalmente em áreas do Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Piauí, onde as temperaturas médias poderão ultrapassar os 30ºC”. Em algumas localidades da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, as temperaturas médias devem ficar entre 20ºC e 22ºC, assim como no norte de Minas Gerais.

Já na Região Sul são previstos valores acima da média nos três Estados, porém no sul do Rio Grande do Sul e oeste paranaense as temperaturas devem permanecer próximas à média. “Em áreas de maior altitude das regiões sul e sudeste, são previstas temperaturas próximas ou inferiores a 12ºC. Além disto, não se descarta a ocorrência de geadas em algumas localidades destas regiões, devido a entrada de massas de ar frio que podem provocar declínio acentuado de temperatura.”