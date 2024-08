Inmet emite alerta para ventos fortes em diversos Estados - O Liberal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para a possibilidade de vendaval em vários Estados. O aviso é válido até as 18h desta sexta-feira, 30 e pode ser atualizado o período de duração.

De acordo com o Inmet, ventos de intensidade de até 60 quilômetros por hora podem atingir municípios do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e grande parte do Piauí e da Bahia, além de um pequeno trecho do Maranhão, Tocantins e Goiás.

Conforme o instituto, também há perigo potencial para ventos costeiros até o fim da tarde desta sexta-feira em Estados da mesma região do País.

As áreas litorâneas do Ceará e Rio Grande do Norte estão em atenção. O Inmet alerta pra “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

Em outro ponto do mapa, o instituto também sinaliza para o risco na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e em parte da Bahia.

Dicas preventivas:

– Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

– Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).