Inmet emite alerta de baixa umidade para a Grande SP e cidades do interior; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira, 18, um alerta de baixa umidade para a Grande São Paulo. Conforme o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.

O órgão recomenda:

ingestão de líquido;

evitar o desgaste físico nas horas mais secas;

evitar exposição ao Sol nas horas mais quentes do dia.

O alerta vale também para outras regiões do interior do Estado, como Campinas, Taubaté, Sorocaba e Ribeirão Preto; e também para municípios da Baixada Santista, no litoral.

O aviso foi feito na cor amarela, que indica um “perigo em potencial”. A mancha também cobre regiões de outros Estados, como Piauí, Bahia e Maranhão, no Nordeste; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, no Centro-Oeste; e Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, no Sudeste.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, o mês de junho registra um acumulado de 0,3mm de chuva até o momento, o que corresponde a apenas 0,6% da média do mês, que é de 49,5mm.

Desde 1995, o junho menos chuvoso da capital paulista foi o de 2002, quando foi registrado um índice pluviométrico médio de 1,5mm no mês.

A falta de chuvas no território paulista – e nos demais Estados – é explicada pela permanência de uma massa de ar seco (bloqueio atmosférico) na região central do Brasil. “Essa condição meteorológica inibe a formação de nuvens que provocam chuva e que também interfere na livre passagem de sistemas frontais pela costa paulista”, informa o CGE.

Previsão para os próximos dias em São Paulo

A previsão para os próximos dias em São Paulo é de permanência deste cenário atmosférico: poucas nuvens, máxima elevada, e baixa umidade relativa do ar.

A quarta-feira, 19, deve ter uma madrugada com termômetros em torno dos 15°C, céu com poucas nuvens e predomínio de Sol no decorrer do dia. A temperatura máxima deve chegar aos 28°C, com índices mínimos de umidade do ar em torno dos 30%.

Na quinta, 20, dia que começa o inverno no hemisfério Sul (o início está marcada para as 17h51, horário de Brasília), também será de tempo seco e sem previsão de chuva.

“As temperaturas variam entre mínima de 14°C na madrugada e máxima por volta dos 27°C durante a tarde. Os porcentuais de umidade seguem baixos com valores mínimos próximos aos 30%. Também será mais um dia marcado por grande amplitude térmica”, afirmou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.