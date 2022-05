Inmet e Marinha alertam para tempestade subtropical na costa do RS

O Ministério da Agricultura diz que o Inmet e a Marinha informaram que na noite desta segunda-feira, 16, poderá ocorrer a formação de ciclone subtropical na costa do Rio Grande do Sul. A evolução desse sistema ao longo da terça-feira, 17, o classifica como Tempestade Subtropical “Yakecan” com rajadas de vento que podem superar os 100 km/h.

Conforme a pasta, a expressão “Yakecan” significa “o som do céu” em tupi-guarani. “Até a noite de quarta-feira a Tempestade Subtropical “Yakecan” poderá se intensificar e ser classificada como Tempestade Tropical, quando as rajadas de vento poderão superar os 110 km/h, do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina. Até o final da semana, o sistema se deslocará ao litoral da Região Sudeste perdendo força.”