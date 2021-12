Cotidiano Inmet e Inpe preveem verão com chuvas acima da média na maior parte do Brasil

As chuvas no verão serão acima da média na maior parte do País, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste. O prognóstico climático é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), informa o Ministério da Agricultura.

O verão no Hemisfério Sul tem início na próxima terça-feira, 21, às 12h59 (horário de Brasília). A estação terminará no dia 20 de março de 2022, às 12h33, dando lugar ao outono.

A maioria dos modelos de previsão de El Niño Oscilação Sul (Enos), gerados pelos principais centros internacionais de meteorologia, indica uma probabilidade superior a 60% de que se mantenha o fenômeno La Niña durante o verão, podendo atingir a intensidade moderada entre este mês e janeiro de 2022.

Conforme o ministério, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas serão ocasionadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), enquanto que no norte das regiões Nordeste e Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é a responsável pela ocorrência de chuvas.

Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, com totais na faixa entre 700 e 1.100 milímetros.