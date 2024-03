Inmet alerta para perigo de chuva forte nesta sexta

Todas as regiões do País têm parte de seu território em “perigo” ou “perigo potencial” para chuvas nesta sexta, segundo o mapa de avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na segunda, o Inmet avisou que, até 11 de março, o País poderia apresentar “grandes acumulados de chuva”. “Eles poderão ultrapassar 60 mm em grande parte do País, pela combinação do calor com a alta umidade, além da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que influenciará as instabilidades no Centro-Norte do Brasil, provocando chuvas intensas”, diz o instituto.

O alerta de perigo potencial, que indica chuvas de até 50 mm ao dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h, mas com baixo risco de corte de energia elétrica e alagamentos, se estende de Norte a Sul do País. Boa parte do Estado de São Paulo está sob o aviso amarelo. O Vale do Paraíba, a região metropolitana da capital e o litoral sul, no entanto, aparecem em laranja, ou seja, alerta de perigo, que significa a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores e alagamentos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.