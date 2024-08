Inmet alerta para onda de calor no centro-oeste e tempestade no Sul - O Liberal

Cotidiano Inmet alerta para onda de calor no centro-oeste e tempestade no Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho, de grande perigo, de onda de calor para os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Rondônia. O instituto alertou, em boletim informativo, que, a partir desta sexta-feira, 23,, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média em áreas destes Estados por mais de cinco dias. O Inmet também emitiu um alerta laranja, de perigo, de tempestades na região Sul do País.

Sobre a onda de calor, as áreas afetadas pelo alerta são o norte pioneiro paranaense, centro-sul mato-grossense, sul goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Região Metropolitana de Curitiba, leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campinas, oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, sul/sudoeste de Minas Gerais, Itapetininga, centro norte de Mato Grosso do Sul, Zona da Mata Mineira, Campo das Vertentes, Ribeirão Preto, Araçatuba, sudeste mato-grossense, Marília, Araraquara, centro goiano, região macro metropolitana de São Paulo, noroeste goiano, nordeste mato-grossense, centro oriental paranaense, sudoeste mato-grossense, Assis, litoral sul paulista, norte mato-grossense, leste rondoniense, Vale do Paraíba Paulista, centro fluminense, região metropolitana de Belo Horizonte, central mineira, noroeste fluminense e sul fluminense. Além disso, há previsão de baixa umidade, abaixo de 12%, sobre essas regiões.

Já o alerta de tempestade é válido para áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. De acordo com o Inmet, há probabilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia até 10h de hoje, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Os riscos, segundo o Inmet, são de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. As áreas com perigo de tempestade são Região Serrana, oeste catarinense, noroeste rio-grandense, centro ocidental rio-grandense, região metropolitana de Porto Alegre, sudoeste paranaense, nordeste rio-grandense, sul catarinense, centro oriental rio-grandense, oeste paranaense, centro-sul paranaense e sudoeste rio-grandense.