Inframerica informa que 46 voos já foram cancelados no Aeroporto de Brasília

A Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto de Brasília, informou na tarde desta sexta-feira, 25, que já são 46 voos cancelados, entre partidas e chegadas, no terminal em razão da falta de querosene de aviação. “Pedimos compreensão e paciência de todos os passageiros”, diz a nota com o balanço atualizado publicada há pouco no Twitter.

Na manhã desta sexta-feira, a Inframerica informou que as reservas de querosene de aviação no aeroporto de Brasília estavam esgotadas e que os aviões que pousassem no terminal e necessitassem de abastecimento ficariam no solo até que a situação fosse normalizada. A orientação é para que os passageiros consultem a companhia aérea sobre a situação dos voos.