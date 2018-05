Inframerica informa cancelamento de 5 voos partindo do Aeroporto de Brasília

A Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto de Brasília divulgou na manhã desta sexta-feira, 25, uma atualização com os voos cancelados no terminal, em razão da falta de combustível querosene de aviação. Até o momento, foram canceladas partidas de um voo para Teresina (PI), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Miami (EUA). Além disso, foram cancelados voos que pousariam em Brasília vindos de Miami (EUA), Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e Confins (Belo Horizonte).

Mais cedo, a Inframerica já havia informado que as reservas de querosene de aviação no aeroporto de Brasília estavam esgotadas e que os aviões que pousassem no terminal e necessitassem de abastecimento ficariam no solo até que a situação fosse normalizada. “O Aeroporto de Brasília não irá fechar.

O Terminal brasiliense continua funcionando, porém só recebe aeronaves que tenham capacidade de decolar sem abastecer”, esclarece a Inframerica no Twitter.