Inframerica: 15 voos já foram cancelados em Brasília nesta sexta-feira

A Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto de Brasília, informou nesta sexta-feira, 25, que até agora 15 voos foram cancelados no terminal em razão da falta de abastecimento de querosene de aviação.

Os cancelamentos abrangem partidas para Recife (PE), Imperatriz (MA), Confins (MG), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP), Miami (EUA). Pousos previstos para o aeroporto de voos vindos de Miami, Guarulhos, Congonhas, Confins e Teresina também foram cancelados.

Em nota divulgada no início da manhã, a Inframerica informou que as reservas de querosene de aviação no aeroporto de Brasília estavam esgotadas e que os aviões que pousassem no terminal e necessitassem de abastecimento ficariam no solo até que a situação fosse normalizada. A orientação é para que os passageiros consultem a companhia aérea sobre a situação dos voos.